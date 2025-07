Tuffi, Lorenzo Marsaglia sugli scudi nei preliminari dal metro e in finale ai Mondiali 2025. Bene Tocci

Lunghissime eliminatorie all’OCBC Center di Singapore, la casa dei tuffi in questi Mondiali 2025 degli sport acquatici. Nell’impianto asiatico 60 atleti hanno affrontato ben sei rotazioni, a caccia del pass per la finale, e in casa Italia si è potuto festeggiare il passaggio di turno di Lorenzo Marsaglia e di Giovanni Tocci.

Molto brillante soprattutto Marsaglia, autore in questi preliminari del terzo punteggio di ingresso all’atto conclusivo, previsto alle 11.32 italiane. 381.30 sono stati i punti ottenuti dal nostro portacolori. Una prestazione di grande solidità, con esecuzioni sempre al di sopra di quota 60. A spiccare maggiormente sono stati il doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (65.10) e il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (67.20). Si spera che l’atleta romano sappia replicare lì dove saranno in palio le medaglie.

Tocci, in tutto questo, si è classificato al settimo posto nell’overall, non avendo la medesima costanza del suo compagno di squadra. Il riferimento è alla sporcatura proprio nel già citato doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (57.60), tenuto conto anche di un doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato non strepitoso (54.00). Molto bene invece il calabrese nel doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato con cui ha ottenuto 69.75 punti (totale di 365.15).

In vetta alla classifica del mattino troviamo il cinese Zheng Jiuyuan, capace di andare abbondantemente oltre quota 400 (428.00), precedendo il britannico Jorda Houlden (407.45) e Marsaglia. Da segnalare il quarto posto dell’altro cinese Yan Siyu (372.25), con un errore inusuale nel doppio e mezzo rovesciato carpiato (52.80).