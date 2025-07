Tuffi, la Cina trionfa con il brivido nel sincro misto dalla piattaforma. Sesti Jodoin di Maria/Giovannini

Vittoria con il brivido per la Cina nel sincro misto della piattaforma ai Mondiali di Singapore. La coppia cinese composta dalla quindicenne Xie Peiling e da Zhu Yongxin, che nonostante un clamoroso errore nel primi obbligatorio, sono riusciti a trionfare per appena sei centesimi di punto nei confronti della coppia della Corea del Nord formata da Jo Jin Mi e Choe Wi Hyon. Bronzo per i russi (selezione atleti indipendenti) Aleksandr Bondar e Anna Konanykhina.

I cinesi hanno concluso con il punteggio totale di 323.04, nonostante come detto l’errore di Xie nell’uno indietro carpiato (solo 36.60 punti). Si sono poi ripresi brillantemente, soprattutto con un triplo e mezzo ritornato raggruppato da 88.32. Alla fine, nonostante una sbavatura, il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 69.12 è valso comunque la medaglia d’oro.

I nordcoreani si sono fermati a 322.98 al termine di una gara veramente eccezionale, compreso il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo a chiudere con 78.72 punti. Anche i russi hanno assaporato la vittoria, ma Bondar ha sbagliato l’entrata nel doppio e mezzo indietro raggruppato (65.34) per un totale di 311.88.

Quarta posizione per gli americani Cranford/Willis (296.13) davanti agli ucraini Bailo/Boliukh (294.66) e alla coppia azzurra formata da Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini (280.14). Qualche sbavatura negli obbligatori e poi nell’entrata in acqua di Sarah nel triplo e mezzo avanti carpiato (53.10). Buonissima la chiusura con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 70.08.