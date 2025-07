Tuffi, la Cina domina la qualifica del sincro femminile dalla piattaforma. Lotta aperta per il podio

Pronostico ampiamente rispettato nel sincro femminile dalla piattaforma ai Mondiali a Singapore. La coppia cinese composta Zhang Minjie e Chen Yuxi ha concluso in prima posizione con il punteggio di 331.08. Già dopo gli obbligatori la Cina ha superato il muro dei 100 punti, poi con i liberi hanno ulteriormente allungato, chiudendo con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 76.80 punti.

Secondo posto per le nordcoreane Kim Mi Hwa e Jo Jin Mi, che hanno terminato l’eliminatoria con un punteggio totale di 308.46, altra coppia oltre a quella cinese ad aver superato il muro dei 300 punti. Terzo posto per le britanniche Maisie Bond e Lois Toulson con 285.54 punti, per una lotta del podio che è apertissima.

Infatti in quarta posizione ci sono le messicane Alejandra Estudillo Torres e Gabriela Agundez Garcia con 284.58 punti, chiudendo davanti alle australiane Ellie Cole/Milly Puckeridge (284.04) e alle russe Aleksandra Kedrina/Anna Konanykhina (280.62). Completano il quadro delle otto qualificate le americane Bayleigh Cranford/Daryn Wright (279.75) e le canadesi Katelyn Fung/Kate Miller (277.77).

Non c’erano coppie italiane in questa gara, ma le emozioni per i colori azzurri torneranno alle 10.02. Infatti è in programma la finale del sincro maschile dai tre metri con la coppia composta da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che si sono qualificati con l’ottavo ed ultimo punteggio e proveranno ad essere una sorpresa nella lotta per le medaglie.