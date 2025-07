Tuffi grandi altezze, lotta aperta per il titolo mondiale al maschile. Gli azzurri puntano alla Top-10

Nella giornata di domani si alzerà il sipario sui Mondiali di tuffi dalle grandi altezze. In programma i primi due round della gara maschile dai ventisette metri, che poi proseguirà venerdì con altri due round e poi i restanti due conclusivi nella giornata di domenica, quando verranno assegnate le medaglie.

Una gara dunque lunghissima con ben sei round e dunque decisamente imprevedibile, con la classifica che potrebbe subire continui scossoni e capovolgimenti. Una rassegna iridata che vede presenti i volti storici della specialità, coloro che hanno maggiormente contribuito a portare i tuffi dalle grandi altezze a questi livelli e palcoscenici.

Una sfida per le medaglie davvero avvincente e che va a coinvolgere il francese Gary Hunt, che cerca il terzo titolo iridato della carriera, i rumeni Constantin Popovici e Catalin-Petru Preda, che erano stati capaci di piazzare una doppietta clamorosa nel 2023. Fari puntati anche sugli americani James Lichtenstein e David Colturi, sui messicani Jonathan Paredes e Antonio Corzo Diaz.

Sono due gli italiani in gara, Andrea Barnabà e Davide Baraldi. La lotta per le medaglie sembra preclusa per i due azzurri, che come obiettivo possono avere quello di centrare un piazzamento in Top-10, come era riuscito nella passata edizione Barnabà, con un bel nono posto. Da ricordare che i due italiani sono tra i più giovani della competizione, con la possibilità di fare crescere ulteriormente e immagazzinare ancora più esperienza.