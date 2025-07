Tuffi grandi altezze, duello Iffland-Carlson dopo i primi due tuffi. Elisa Cosetti dodicesima

Si è aperto il programma dei Mondiali dei tuffi dalle grandi altezza da Singapore con i primi due round della gara femminile dai venti metri. Pronostico rispettato finora con il grande duello tra Rhiannan Iffland e Molly Carlson in testa alla classifica. L’australiana comanda la graduatoria con 169.50 punti, ma la canadese è subito alle sue spalle con 165.80. Va però sottolineato come Carlson abbia totalizzato un punteggio migliore con il tuffo obbligatorio, fondamentale come vi spiegheremo dopo in ottica finale.

Terza posizione attualmente per la colombiana Maria Paula Quintero (146.10), che ha preceduto di pochissimo l’americana Kaylea Arnett (146.00). Dietro alla statunitense ci sono le connazionali Maya Kelly (137.50) e Meili Carpenter (130.65). Completano la Top-10 l’olandese Ginni Van Katwijk (124.80), la francese Madeleine Bayon (122.65), la canadese Simone Leathead (121.40) e la colombiana Isabel Cristina Perez (120.90).

Dodicesima posizione per l’unica azzurra in gara, Elisa Cosetti. La triestina, però, non è fuori dai giochi per le posizioni che contano, visto che in ottica finale si terrà conto solo dell’obbligatorio (salto rovesciato in tre posizioni) con cui l’azzurra ha ottenuto 57.20. Purtroppo poi è arrivato l’errore con il libero (triplo salto mortale avanti carpiato con mezzo avvitamento) da soli 45.90, che hanno portato Cosetti a chiudere con un totale di 103.10.

Bisogna ricordare che le migliori quattordici si qualificano per la finale e quindi saranno due le tuffatrici eliminate dopo i due round di domani. Cosetti ha un buon margine sul quindicesimo posto della messicana Aguilar Tovar (91.40). Si diceva in precedenza dell’importanza del tuffo obbligatorio ed infatti bisogna ricordare che nella finale di sabato verranno presi in considerazione solo i due tuffi obbligatori di oggi e domani, mentre verranno scartati quelli liberi, che verranno sostituiti proprio dai due della finale.