Tuffi grandi altezze, Andrea Barnabà chiude in sesta posizione. Lichtenstein beffa Gimeno per l’oro

Un autentico spettacolo al Palawan di Sentosa. Sullo sfondo della baia di Singapore, dalla torre di 27 metri, è andata in scena la finale maschile dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze. A tenere alto il vessillo italico sono stati Andrea Barnabà e Davide Baraldi e i due azzurri, considerato il programma presentato, si sono espressi su ottimi livelli.

In particolare il 21enne Barnabà ha messo in mostra delle carpiature spettacolari, in grado di massimizzare l’esecuzione di un tuffo non ad altissimo coefficiente di difficoltà. 104.50 punti con il triplo salto mortale ritornato con mezzo avvitamento e 110.40 con triplo indietro con 3 avvitamenti.

Un punteggio complessivo di 375.30 (sesto), il medesimo del francese Gary Hunt. Dodicesima posizione per Baraldi, con un totale di 323.80 punti, frutto di 86.10 con il quadruplo salto mortale avanti con mezzo avvitamento e di 89.70 con il triplo indietro con 3 avvitamenti.

Una finale di altissimo livello che ha sorriso un po’ a sorpresa all’americano James Lichtenstein, in grado di scavalcare con l’ultimo tuffo lo spagnolo Carlos Gimeno. L’iberico assaporava già il dolce gusto dell’oro mondiale, ma una sporcatura nell’ultima esecuzione è costato il metallo più pregiato. Sul gradino più alto Lichtenstein con 428.90 a precedere Gimeno (425.30) e il rumeno Costantin Popovici (408.70).