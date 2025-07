Tuffi, Giovanni Tocci e Matteo Santoro eliminati nella qualificazione dai tre metri ai Mondiali 2025

Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro impegnati in una lunga ed estenuante fase eliminatoria che ha caratterizzato la giornata dei Mondiali 2025 di tuffi a Singapore. Nell’ OCBC Aquatic Centre gli atleti hanno dovuto affrontare ben sei rotazioni e gli iscritti erano ben 66, divisi in due gruppi da 33 ciascuno. Ai primi 18 della classifica combinata dei due gruppi è stato riservato l’accesso alla semifinale che si disputerà domani alle 08.02 italiane.

Non ci saranno i due azzurri, poco fortunati anche nell’esito finale del proprio punteggio. Il riferimento è Tocci, che ha concluso le sue fatiche in diciannovesima posizione col punteggio di 374.00, a 5 centesimi di punto dal dominicano Jonathan Ruvalcaba (374.05). Peccato davvero per il calabrese che ha vanificato una buona eliminatoria con un errore piuttosto grave.

Il riferimento è al doppio e mezzo rovesciato carpiato con cui l’azzurro ha ottenuto solo 40.50 punti. Inoltre, anche la poca pulizia nell’esecuzione del doppio e mezzo indietro carpiato, associata al coefficiente di difficoltà basso, non ha permesso al tuffatore nostrano di rientrare nella top-18.

Stesso discorso per il giovane Santoro, reduce dalla “sbornia” emotiva dell’oro vinto con Chiara Pellacani del sincro misto dai tre metri. Nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato l’atleta romano è stato costretto a ripetere la rincorsa, non andando oltre i 38.50. Per il resto, sporcature ne sono arrivate anche nel doppio e mezzo indietro carpiato (58.50) e nel doppio e mezzo ritornato carpiato (58.50). Con un totale di 361.65 si è concretizzato il 24° posto.

Preliminari nei quali il cinese Wang Zongyuan ha fatto vedere cose strepitose, come rappresentato dal punteggio di 478.60. Al suo inseguimento troviamo il messicano Osmar Olvera Ibarra (451.90) e l’altro cinese Cao Yuan (447.15).