Tuffi, Francesco Casalini quinto nella finale dalla piattaforma alle Universiadi 2025. 8° Julian Verzotto

Calato il sipario sulla terza giornata di gare dedicata ai tuffi nelle Universiadi di Rhine-Ruhr 2025. A Berlino (Germania), presso la Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), la Nazionale italiana ha mostrato segnali di vitalità esclusivamente nella finale femminile dalla piattaforma.

Francesco Casalini e Julian Verzotto hanno concluso in quinta e ottava posizione. Casalini ha totalizzato 383.85 punti. Per l’azzurro ottima l’esecuzione del triplo e mezzo ritornato (76.80) e del doppio e mezzo rovesciato (72.80), mentre c’è stato l’errore nella verticale (46.20). Una serie di rotazioni consistente, che ha portato a un buon piazzamento.

Qualche errore in più di Verzotto che ha ottenuto 358.45 punti, venendo premiato con 72.00 con la verticale, mentre non riuscendo ad andare oltre i 49.00 nel doppio e mezzo rovesciato. Sporcature anche triplo e mezzo indietro e nel triplo e mezzo ritornato tali da giustificare il riscontro citato. Dominio cinese in questa prova. Il successo è andato a Zheng Junzhi (455.10) a precedere il connazionale Mo Yunghua (448.70). Il podio è stato completato dal sudcoreano Kim Yeongtaek (434.40).

Nell’altro atto conclusivo odierno senza l’Italia, la Germania ha trionfato nel Team Event con lo score di 437.10 davanti alla Cina (429.10) e alla Corea del Sud (400.10), mentre nei preliminari della prova femminile dai 10 metri la tedesca Pauline Pfeif è stata la migliore in 347.15 davanti alle cinesi Wang Weiying (337.00) e Lu Wei (324.75). Nessuna azzurra al via.