Tuffi, doppietta cinese dai tre metri femminili alle Universiadi. Belotti eliminato dal metro

Doppietta cinese nell’unica finale in programma quest’oggi alle Universiadi 2025, in corso di svolgimento in Germania. A trionfare dai tre metri femminili è stata Wang (344.25 punti), che si è imposta davanti alla connazionale Qu Zhixin (318.55). La medaglia di bronzo è andata alla tedesca Lena Hentschel (265.75).

Una finale dominata da Wang Weiying, che ha ottenuto 73.50 punti con il doppio e mezzo rovesciato carpiato. A fare la differenza è stato soprattutto il doppio e mezzo ritornato carpiato, con Wang che ha ottenuto 67.50 punti, mentre Qu ha conquistato solamente 51 punti.

Spettacolare anche la sfida per il bronzo, che ha visto Hentschel superare la compagna di squadra Jette Muller (265.55) per appena 20 millesimi. Quinta posizione per l’americana Katerina Nicole Hoffman (259.40), sesta la sudcoreana Oh Sooyeon (255.11) e settima l’australiana Kiarra Gabrielle Milligan (238.25).

Quest’oggi si è svolto anche il preliminare del metro maschile. Purtroppo Stefano Belotti non è riuscito a centrare la qualificazione alla finale, chiudendo solamente in ventunesima posizione. L’azzurro ha concluso con 245.45 punti, pagando i due gravi errori nel doppio e mezzo rovesciato raggruppato e nell’uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo.