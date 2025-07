Tuffi, Chiara Pellacani: “Ho allenato molto bene tutte le specialità. Il sincro con Pizzini sta migliorando”

Chiara Pellacani sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Campionati Mondiali 2025 di tuffi, in programma a Singapore dal 26 luglio al 3 agosto. La 22enne romana si cimenterà come di consueto in tante gare nel corso della rassegna iridata, sia a livello individuale (trampolino da 1 e da 3 metri) che in coppia o a squadre. Grande curiosità per rivederla in azione nel sincro con la nuova partner Elisa Pizzini, dopo aver sfiorato il podio due mesi fa agli Europei di Antalya nonostante un feeling ancora tutto da costruire.

“Ho allenato molto bene un po’ tutte le gare. Diciamo che l’unica gara nuova è quella del sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Io fino alle Olimpiadi di Parigi ho gareggiato con Elena Bertocchi, poi si è formata questa nuova coppia e abbiamo cominciato ad allenarci insieme quest’anno. Questa è l’unica specialità in cui non abbiamo tanta esperienza insieme“, dichiara la pluricampionessa d’Europa ai microfoni di Sky Sport.

Sulla costruzione a distanza (Pellacani frequenta il College negli Stati Uniti) della nuova coppia di sincro femminile con Pizzini: “Sicuramente è difficile. Quest’anno abbiamo fatto la nostra prima gara insieme in Coppa del Mondo praticamente senza allenarci, però ci siamo dette di cominciare a gareggiare per prenderci piano piano la mano. Poi dopo gli Europei per fortuna sono rimasta a Roma e quindi abbiamo avuto un mesetto e mezzo per allenarci insieme, prendere un po’ le misure e conoscerci meglio. Piano piano stiamo migliorando, ma ovviamente serve tanto allenamento“.