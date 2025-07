Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini trionfano nel sincro dai tre metri. Tocci e Jodoin Di Maria sul podio a Bolzano

Andata in archivio la prima giornata di gare del Grand Prix Diving Meeting Alto Adige – Sudtirol a Bolzano. Una gara funzionale alla preparazione degli atleti azzurri e non solo per i Mondiali a Singapore, in programma relativamente alla pratica dei tuffi dal 26 luglio al 3 agosto.

La prima finale andata in scena è stata quella del sincro femminile dai tre metri. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini si sono imposte col punteggio di 280.20 a precedere le due russe Vitaliia Koroleva/Viktoria Frolova (276.60) e le americana Anna Kwong/Sophia Verzyl (269.25). Le azzurre hanno terminato con 91.00 punti gli obbligatori, mentre coi liberi hanno ottenuto i seguenti score: 63.00 con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato; 65.10 con il triplo e mezzo avanti raggruppato; 60.30 con il doppio e mezzo ritornato carpiato.

Nella gara maschile dai tre metri Giovanni Tocci si è classificato terzo con lo score di 414.25, preceduto dal britannico Ross Haslam (434.60) e dall’americano Luke Sitz (425.30). Quinta piazza per Matteo Santoro (398.40). Tocci è stato autore di una gare regolare, con il triplo e mezzo avanti carpiato ben eseguito (75.95) e il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato non così efficace (61.50).

Per quanto concerne Santoro, il classe 2006 romano ha impressionato nell’esecuzione del triplo e mezzo rovesciato (80.50), mentre ha commesso qualche errore nel doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti (56.10) e nel doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (58.50).

In conclusione, ottima prestazione di Sarah Jodoin Di Maria nella gara femminile dalla piattaforma, conclusa al secondo posto col punteggio di 296.25 a 2.15 dalla statunitense Sophia McAfee (298.40), mentre in terza posizione troviamo la russa Elizaveta Kanso (291.15).