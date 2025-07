Tuffi, Chiara Pellacani a caccia di una medaglia individuale ai Mondiali. Novità nel sincro

Sabato si alzerà il sipario anche sui tuffi in piscina ai Mondiali degli sport acquatici in corso di svolgimento a Singapore. Sarà un’Italia ambiziosa e con una Chiara Pellacani come punta di diamante. Non c’è alcun dubbio che la romana è la miglior carta che la squadra azzurra può giocarsi in questa settimana, sognando una medaglia anche individuale.

Pellacani non è ancora mai riuscita a salire “da sola” sul podio di una rassegna iridata, ma ha dimostrato in questi anni di essere ormai ai vertici internazionali, come dimostrano il quarto posto dai tre metri alle Olimpiadi di Parigi e anche alla Super Final della Coppa del Mondo di quest’anno. Non sarà un’impresa semplice per l’azzurra, che dovrà fare la gara perfetta e sperare poi probabilmente in un errore grave di una delle due cinesi o dell’australiana Maddison Keeney.

Non solo ovviamente i tre metri, ma anche il metro è una gara nella quale Chiara può davvero dire la sua. Agli ultimi Europei è riuscita a conquistare il suo primo oro continentale della carriera in questa specialità e dunque si presenta a Singapore per provare a spingersi sul podio iridato, dove solamente la leggenda Tania Cagnotto è arrivata.

Per Pellacani ci saranno poi anche le gare di sincro e anche il Team Event, con un’Italia che sogna anche una medaglia visto che schiera un quartetto decisamente competitivo e che ha già fatto podio anche in Coppa del Mondo. Nel sincro misto poi la romana tornerà a fare coppia con il “fratellino” Matteo Santoro, andando a caccia della quarta medaglia consecutiva ai Mondiali. La grande novità sarà quella dai tre metri con la nuova compagna Elisa Pizzini, che ha preso il posto in questa stagione di Elena Bertocchi. Le due azzurre sono state quarte agli Europei e arrivano ai Mondiali con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile, magari diventando la sorpresa della gara.