Tuffi, azzurri fuori dal podio nel day-2 di gare alle Universiadi 2025: Borello e Neroni settime nel sincro dai tre metri

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare dedicata ai tuffi nelle Universiadi di Rhine-Ruhr 2025. A Berlino (Germania), presso la Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), non sono arrivate medaglie per la squadra italiana.

Nella finale maschile dal trampolino tre metri, Stefano Belotti ha concluso all’ottavo posto con 385.75, nella gara in cui è stato il tedesco Moritz Wesemann a trionfare con 454.20 a precedere il cinese Hu Yukang (448.45) e l’americano Luke Alexander Sitz (429.75). L’azzurro ha iniziato bene l’atto conclusivo, ottenendo 74.40 punti nel triplo e mezzo avanti e 76.50 con doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (76.50). Le sporcature nei tuffi successivi, in particolare il triplo e mezzo rovesciato (57.75) e il triplo e mezzo avanti ritornato (54.40), non hanno permesso a Belotti di puntare più in alto.

Nell’atto conclusivo del sincro femminile dai tre metri, Matilde Borello ed Elettra Neroni hanno terminato in settima posizione con lo score di 220.56. Cina padrona in questa specialità con 294.90, con il duo Ouyang Yu/Wang Weiying (294.90), davanti alle statunitensi Lanie Lynn Gutch/Eliana Claire Joyce (265.98) e le padrone di casa Lena Hentschel/Jette Mueller (263.10). Troppi errori per la coppia italiana: 85.80 negli obbligatori e punteggi molto bassi nei liberi, come nel doppio e mezzo indietro (38.70).

Al mattino c’è stata la qualificazione alla finale maschile dalla piattaforma di Francesco Casalini e di Julian Verzotto, con il nono e undicesimo score di 340.00 e di 336.35. Overall comandato dai cinesi Zheng Juzhi (405.50) e Mo Yonghua (393.10).