Triathlon, l’Italia saluta la tappa di Amburgo delle World Series con un podio che conferma la saluta del movimento

Ancora un fine settimana da protagonista per l’Italia ai massimi livelli del triathlon mondiale. Si è disputata, infatti, la tappa di Amburgo delle World Series 2025 e non sono mancate le soddisfazioni per i nostri colori. Alessio Crociani portacolori del G.S. Fiamme Azzurre ha conquistato un ottimo terzo posto nella gara maschile, alle spalle dell’australiano Matthew Hauser e del portoghese Vasco Vilaca.

Un risultato che conferma come il movimento sia in salute, e nei due comparti. Non va dimenticato, infatti, il secondo posto di Bianca Seregni nella tappa di Alghero delle World Series, anche in quel caso al vertice del triathlon mondiale. Nelle altre gare del fine settimana teutonico, invece, la gara femminile ha visto le azzurre lontane dal podio, mentre la mixed relay ha visto la squadra italiana fermarsi in quindicesima posizione.

Il commento di Alessio Crociani al termine della gara al sito della FITRI: “Questo è il mio primo podio in WTCS, sono molto contento della gara che ho fatto. Ho provato a fare come sempre la differenza nel nuoto e sono uscito primo. Nel ciclismo nella prima salita ho spinto subito, nei primi due giri ho avuto sensazioni differenti per rientrare nel ritmo della distanza sprint ma subito dopo mi sono sentito molto bene così come nella corsa finale. Felicissimo per questo podio”.

Grande soddisfazione anche per il presidente della FITRI, Riccardo Giubilei: “Un altro risultato storico per l’Italia del Triathlon con il bronzo di Crociani alla WTCS di Amburgo. Ora si tratta di andare avanti così: continuare a lavorare con umiltà, consapevolezza, gioco di squadra e professionalità, supportando atleti e tecnici nella crescita così come abbiamo fatto dal primo giorno. Dedichiamo questa splendida medaglia di bronzo, dopo l’argento di Bianca Seregni ad Alghero, a tutta la nostra comunità del triathlon che finalmente può gioire nel vedere il Body Azzurro trionfare”.