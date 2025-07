Triathlon, l’Australia conquista l’oro ai Mondiali di staffetta mista. Italia 15ma

Ad Amburgo, in Germania, si è disputata la gara valida per i Mondiali 2025 di staffetta mista del triathlon: il titolo iridato della specialità olimpica è andato all’Australia, che ha preceduto la Francia, d’argento, e la Germania, di bronzo. L’Italia ha chiuso al 15° posto.

La medaglia d’oro è andata all’Australia di Sophie Linn, Luke Willian, Emma Jeffcoat e Matthew Hauser, vittoriosi con il crono complessivo di 1:16:52, davanti alla Francia di Leonie Periault, Yanis Seguin, Cassandre Beaugrand e Dorian Coninx, secondi con il tempo di 1:16:55, a 3″ dagli oceanici.

Gradino più basso del podio per la Germania di Lisa Tertsch, Lasse Nygaard Priester, Tanja Neubert ed Henry Graf, terzi in 1:16:59, a 7″ dalla vetta. Gara nelle retrovie per l’Italia di Carlotta Missaglia, Alessio Crociani, Bianca Seregni, Euan De Nigro, i quali chiudono al 15° posto con il tempo di 1:20:27 ed un ritardo di 3’35”.

ORDINE D’ARRIVO

1 Australia 1:16:52

2 Francia 1:16:55 +3

3 Germania 1:16:59 +7

4 Gran Bretagna 1:17:15 +23

5 Svizzera 1:17:21 +29

6 Ungheria 1:17:25 +33

7 Canada 1:17:51 +59

8 Stati Uniti 1:17:52 +1:00

9 Nuova Zelanda 1:18:02 +1:10

10 Spagna 1:18:11 +1:19

11 Portogallo 1:18:11 +1:19

12 Paesi Bassi 1:19:16 +2:24

13 Brasile 1:19:40 +2:48

14 Giappone 1:19:50 +2:58

15 Italia 1:20:27 +3:35

16 Belgio 1:20:42 +3:50

17 Cechia 1:20:51 +3:59