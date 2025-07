Triathlon, diversi piazzamenti per gli azzurri nella tappa di Tiszaujvaros della World Cup

Si chiude senza il guizzo giusto la tappa della World Triathlon Cup 2025 che si è disputata a Tiszaujvaros (Ungheria). I nostri portacolori, infatti, hanno mancato il podio, ma hanno comunque messo a segno risultati importanti. Sul fronte maschile dominio dei padroni di casa, mentre tra le donne la vittoria è andata alla Germania.

La finale maschile è stata vinta dal magiaro Csongor Lehmann con il tempo di 51:50 con 21 secondi di margine sul francese Igor Dupuis, mentre chiude il podio un altro magiaro, Mark Devay, terzo a 31. Quarta posizione per l’ennesimo ungherese, Marton Kropko, a 38 secondi dalla vetta. Quinta per un altro magiaro, Bence Biscak a 54 secondi, sesta per il francese Nathan Grayel a 56. Settima posizione per il nostro Samuele Angelini a 58 secondi, ottava per lo spagnolo Izan Edo Aguilar a un minuto esatto, quindi nono il britannico Jack Willis a 1:02, mentre completa la top10 un altro ungherese, Gergely Kiss a 1:04.

La finale femminile ha visto il successo della tedesca Lisa Tertsch con il tempo complessivo di 57:26, con appena 6 secondi di vantaggio sulla belga Jolien Vermeylen, mentre completa il podio la svedese Tilda Mansson a 16. Quarta posizione per la britannica Tilly Anema a 27 secondi, quinta per la spagnola Sara Guerrero Manso a 34 secondi, mentre è sesta la britannica Jessica Fullagar a 36. Settima posizione per la tedesca Selina Klamt a 41 secondi, ottava per la britannica Sophie Alden a 50, quindi nona per la statunitense Kelly Wetteland a 52, mentre completa la top10 la slovacca Zuzana Michalickova a 58. La prima delle azzurre è Beatrice Mallozzi che chiude sedicesima in 59:46, mentre è 21a Costanza Arpinelli in 59:57.