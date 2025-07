Triathlon, buoni risultati per gli azzurri nelle semifinali della World Cup Tiszaujvaros

Ha preso ufficialmente il via il fine settimana della World Triathlon Cup Tiszaujvaros (Ungheria). Il format del weekend prevedeva nella giornata odierna le semifinali, mentre domani sarà la volta delle finali dei due comparti. Tutti qualificati gli azzurri impegnati.

Nella prima semifinale femminile svetta la tedesca Lisa Tertsch con il tempo di 57:50, con 6 secondi di vantaggio sulla britannica Jessica Fullagar, quindi terza la svedese Tilda Mansson a 1:05. Quarta posizione per l’austriaca Carina Reicht a 1:06, quinta per la britannica Annabel Morton a 1:06, quindi è sesta la nostra Costanza Arpinelli a 1:06. Non ha preso il via, invece, la nostra Ilaria Zane.

Nella seconda semifinale femminile ancora una tedesca davanti a tutte, ovvero Selina Klamt con il tempo di 57:24 con 26 secondi sull’irlandese Erin McConnell, quindi è terza la olandese Barbara De Koning a 39. Si ferma in 13a posizione la nostra Beatrice Mallozzi a 1:29.

Passando alla gara maschile. Nelle tre semifinali andate in scena spicca il nostro Samuele Angelini che chiude in 52:30 ed è secondo alle spalle del magiari Bence Biscak in 52:29. Nella semifinale A miglior prestazione per un altro magiaro, Csongor Lehmann in 51:13, mentre nella semifinale C domina l’ennesimo magiaro Marton Kropko che vince in 52:00.