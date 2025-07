Triathlon, ben 16 azzurri al via della European Cup di Melilla

Tutto è pronto per il grande appuntamento che vivremo nel corso del fine settimana in arrivo. Stiamo parlando della Europe Triathlon Cup 2025 che si disputerà a Melilla, in Spagna. Le gare si disputeranno su distanza sprint con un unico giro per quanto riguarda la parte di nuoto da 750 metri, quindi vedremo la parte in bici da 20 chilometri, prima della sezione dedicata alla corsa da 5 chilometri. Gli orari? La gara elite femminile scatterà alle ore 18.00 di sabato 19 luglio, mentre quella maschile prenderà il via alle ore 20.15.

Quali sono i convocati azzurri? Saranno impegnati 16 atleti tra Elite e Under23: Carlotta Missaglia (Carabinieri), Nicola Azzano (Carabinieri), Bianca Seregni (Fiamme Oro), Euan De Nigro (Carabinieri), Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), Ilaria Zane (Jesolo Triathlon), Angelica Prestia (Esercito), Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) e Pietro Giovannini (Fiamme Oro).

Oltre alle prove U23 ed Elite, vedremo anche le gare Junior. I convocati: Costanza Antoniotti (Valdigne Triathlon), Teresa Vizio (CUS Pro Patria Milano), Vittoria Facco (Fiamme Oro), Emiliano Tassinari (Cesena Triathlon), Giovanni Lombardo (CUS Pro Patria Milano Triathlon) e Riccardo Cultore (Polisportiva Mimmo Ferrito). In questo caso la gara femminile prenderà il via alle ore 08.30, mentre quella maschile scatterà alle ore 10.45.

Prima della partenza della spedizione il direttore tecnico Matteo Torre ha fatto il punto della situazione sull’evento: “Arriviamo a Melilla con una delegazione numerosa e molto motivata. L’asticella per i criteri di convocazione per il Campionato Europeo Sprint e Mixed Team Relay era molto alta e siamo contenti che gli atleti abbiano più volte superato il ‘minimo’, raggiungendo risultati che ci soddisfano sia per la quantità che per la qualità, in questa prima parte di stagione dove contiamo da fine maggio 7 week end di gara su 9 complessivi con almeno una medaglia conquistata, tra European Cup, World Cup e World Triathlon Championship Series”.

“Questi risultati di squadra – prosegue – sono il frutto dell’impostazione tecnica che valorizza per gli atleti il raggiungimento di obiettivi concordati a inizio stagione, nel caso degli elite in termini assoluti, mentre per gli U23 più orientati al rispetto delle fasi di sviluppo e quindi funzionali alla costruzione di una carriera solida e lunga. L’impegno principale dell’area tecnica è stato di aiutare gli atleti a collocarsi nel giusto ambiente di lavoro, ciascuno per le proprie caratteristiche e inclinazioni anche personali, lavorando poi in stretto contatto con gli staff tecnici scelti, così da integrare al meglio approccio metodologico, programmazione degli allenamenti e scelte strategiche federali. Questa visione in cui abbiamo creduto fin dall’inizio dello scorso ciclo olimpico ha subito un’ulteriore accelerazione dal 2025. Con questo spirito che bilancia squadra e individualità ci apprestiamo a dare il massimo anche in questo nuovo importante appuntamento”.