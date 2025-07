Triathlon, Alessio Crociani oro e Bianca Seregni argento agli Europei sprint di Melilla

A Melilla, in Spagna, vanno in scena le gare individuali degli Europei 2025 su distanza sprint di triathlon per le categorie élite, under 23 e junior, con le prove composte da 1 giro di nuoto da 750 metri, 4 giri (da 4.8 km ciascuno) di ciclismo, ed 1 giro di corsa da 5 km. L’Italia porta a casa un oro con Alessio Crociani (uomini élite), un argento con Bianca Seregni (donne élite) ed un bronzo con Euan De Nigro (uomini under 23).

Nella categoria élite maschile si impone l’azzurro Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), che conquista oro e titolo continentale con il crono di 51:58, piegando la resistenza dell’israeliano Shachar Sagiv, alla piazza d’onore in 52:04, mentre sale sul gradino più basso del podio il norvegese Sebastian Wernersen, terzo in 52:19. L’ottima prestazione corale dell’Italia è certificata dal sesto posto di Euan De Nigro (Carabinieri), in 52:34, e dalla decima posizione di Pietro Giovannini (Fiamme Oro), in 52:46, infine chiude 28° Nicola Azzano (Carabinieri), in 53:46.

Nella categoria élite femminile oro alla belga Jolien Vermeylen, che si impone in 57:32, andando a precedere l’azzurra Bianca Seregni (Fiamme Oro), seconda in 57:42, e la tedesca Franka Rust, terza in 57:44. Si classifica 13ma Carlotta Missaglia (Carabinieri) in 1:00:00, mentre Angelica Prestia (Esercito) chiude 15ma in 1:00:06, Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) termina 19ma in 1:00:28, e Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre) si piazza 27ma in 1:01:13, infine Ilaria Zane (Jesolo Triathlon) si ritira nella frazione di ciclismo.

Dalle gare élite vengono estrapolate le classifiche under 23: tra gli uomini l’oro va al norvegese Sebastian Wernersen in 52:19, il quale precede il transalpino Jules Rethoret, d’argento in 52:29, e l’azzurro Euan De Nigro (Carabinieri), di bronzo in 52:34, con l’altro italiano Pietro Giovannini (Fiamme Oro) quarto in 52:46, mentre tra le donne si impone la tedesca Franka Rust, al titolo in 57:44, davanti alla slovacca Zuzana Michalickova, seconda in 58:00, ed alla transalpina Candice Denizot, terza in 58:33, con Angelica Prestia (Esercito) settima in 1:00:06.

Nella categoria junior maschile si impone il tedesco Kjell Arved Brandt con il tempo di 54:50, andando a precedere il transalpino Achille Besson, secondo in 55:23, ed il britannico Brandon Pye, terzo in 55:28. Chiude 14° Giovanni Lombardo (CUS Pro Patria Milano Triathlon) in 56:18, mentre giunge 51° Emiliano Tassinari (Cesena Triathlon) in 1:00:57, infine è costretto al ritiro nel ciclismo Riccardo Cultore (Polisportiva Mimmo Ferrito).

Nella categoria junior femminile affermazione della francese Ambre Grasset in 59:37, davanti alla magiara Fanni Szalai, d’argento in 59:39, ed all’elvetica Anouk Danna, di bronzo in 59:48. Si classifica 23ma Teresa Vizio (CUS Pro Patria Milano) in 1:03:28, mentre termina 34ma Vittoria Facco (Fiamme Oro) in 1:04:30, infine Costanza Antoniotti (Valdigne Triathlon) si ritira nella frazione di ciclismo.