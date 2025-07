Triathlon, quattro azzurri in cerca del grande risultato nella tappa di Tiszaujvaros della World Cup

Siamo ormai giunti ufficialmente ai nastri di partenza di una nuova tappa di grande importanza per la stagione del triathlon internazionale. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, tornerà in scena la World Cup 2025 e lo farà con un appuntamento assolutamente da non perdere, che ci porterà con mano verso il clou dell’annata.

Stiamo parlando, ovviamente, della tappa di Tiszaujvaros (Ungheria) della World Triathlon Cup 2025. Si gareggerà nelle giornate del 5 e 6 luglio e il format sarà particolare. Si inizierà, infatti, con le semifinali nella giornata di sabato 5 luglioAlle ore 15.45 prenderà il via la prima semifinale femminile, quindi alle ore 16.07 sarà la volta della seconda. Il comparto maschile inizierà alle ore 16.33 con la prima semifinale, quindi alle ore 16.53 sarà la volta della seconda, mentre la terza ed ultima prenderà il via alle ore 17.13.

Le finali, invece, si disputeranno nel pomeriggio di domenica 6 luglio. Si inizierà con la gara femminile alle ore 15.45, mentre quella femminile prenderà il via alle ore 17.15. Si gareggerà su distanza sprint nella gara magiara e saranno protagonisti due diversi percorsi. Per le semifinali sarà di 750 metri su 3 giri, 20 chilometri di bici su 2 giri e 5 chilometri di corsa su 3 giri; nelle finali confermati i 750 metri di nuoto su 3 giri, 20 chilometri di bici su 8 giri e 5 chilometri di corsa su 4 giri.

Per quanto riguarda i colori azzurri, chi vedremo in azione? I convocati sono 4: Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), Samuele Angelini (Fiamme Oro) e Ilaria Zane (Jesolo Triathlon).