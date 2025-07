Tre sportive italiane tra le 100 donne di successo per il 2025! Due sono Campionesse Olimpiche

Forbes Italia ha stilato una classifica delle cento donne di maggior successo per il 2025, selezionando manager, imprenditrici, artiste, scienziate, giornaliste, sportive che stanno favorendo il progresso del Bel Paese sotto diversi punti di vista. Nella spiegazione della nota testata di legge che queste donne “mettono assieme talento, determinazione e capacità di leadership”.

Sono presenti tre sportive. Nadia Battocletti è uno dei fari dell’atletica tricolore, ha conquistato la medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è laureata Campionessa d’Europa su 5.000 e 10.000 ma anche nel Cross e nei 10 km su strada, domenica sera ha alzato al cielo la ex Coppa Europa da capitana della nostra Nazionale.

Jasmine Paolini sta facendo volare in alto il tennis italiano sul fronte femminile: medaglia d’oro in doppio nell’ultima rassegna a cinque cerchi, finalista a Wimbledon e Roland Garros 2024, vincitrice degli Internazionali d’Italia a Roma poche settimane fa sia in singolare che in doppio (sempre con Sara Errani), attuale numero 5 del mondo (è stata anche quarta come best ranking).

Monica De Gennaro è una delle grandi icone delle pallavolo italiana, è il libero della squadra che ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici la scorsa estate, ha vinto tutto a più riprese con la maglia di Conegliano e detiene il record di presenze in Serie A1. Le azzurre sono accanto ad altri voti conosciuti dal grande pubblico come la cantante Giorgia, l’attrice Margherita Buy, la conduttrice Geppi Cucciari, la giornalista Federica Masolin, imprenditrici, manager, presidenti di grandi aziende.

LA LISTA DELLE 100 DONNE DI SUCCESSO PER IL 2025