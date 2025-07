Tracollo Zverev! Il n.3 del mondo subito fuori a Wimbledon! Impresa della carriera per Rinderknech!

Un’altra eliminazione eccellente ha animato la seconda giornata di Wimbledon, caratterizzata da una moria di teste di serie: dopo le sconfitte di Lorenzo Musetti, Alexander Bublik e Denis Shapovalov (giusto per citare le più rilevanti), arriva anche l’inatteso ko del tedesco Alexander Zverev. Il numero 3 del mondo è stato battuto al primo turno dal francese Arthur Rinderknech, numero 72 del ranking ATP che ha firmato la grande impresa contro il finalista del Roland Garros 2024, imponendosi con il punteggio di 7-6(3), 6-7(8), 6-3, 6-7(5), 6-4 dopo quattro ore e quarantaquattro minuti di gioco spalmati in due giornate (il match era stato interrotto ieri per l’abituale coprifuoco previsto sull’erba londinese).

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 conferma la propria allergia con i sacri prati, dove non si è mai spinto oltre gli ottavi di finale (2017, 2021, 2024), unico Slam in cui non ha mai disputato l’atto conclusivo. La stagione non sta prendendo una bella piega per il 28enne, che dopo la finale persa agli Australian Open contro Jannik Sinner si era fermato ai quarti di finale del Roland Garros. La battuta d’arresto odierna inciderà anche sul ranking ATP, visto che il teutonico sosteneva una cambiale da 200 punti: oggi ne incamera soltanto 10 e dunque lascia sul piatto 190 punti, scivolando a quota 6.310 punti. Soltanto il britannico Jack Draper potrà superarlo nella graduatoria internazionale, ma il padrone di casa dovrà alzare al cielo il trofeo.

Il quasi 30enne transalpino (spegnerà le candeline il prossimo 23 luglio) si è inventato la magia della carriera: non è mai andato oltre il terzo turno negli Slam (US Open 2023), oggi ha battuto uno dei migliori giocatori in circolazione guadagnando l’approdo al secondo turno in terra britannica, replicando il risultato di dodici mesi fa. Al secondo turno se la dovrà vedere con il cileno Cristian Garin per poi meritarsi l’incrocio con il vincente di Majchrzak-Quinn: si tratta di uno spicchio di tabellone senza teste di serie, in vista di un ottavo di finale contro chi la spunterà nella sezione che prevede Borges-Harris e Mochizuki-Khachanov. I big nella parte bassa restano lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 2) e lo statunitense Taylor Fritz (5), che tra ieri e oggi si sono salvati al quinto set rispettivamente contro Fabio Fognini e il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

Dopo l’1-1 di ieri, alla ripresa Rinderknech è stato bravo a strappare il servizio all’avversario nel terzo e nel nono game del terzo set. Nel quarto parziale si è giocato on-serve (il transalpino ha avuto a disposizione tre palle break nel secondo game, il teutonico due nel quinto e due nel settimo), nel tie-break è stato il francese a issarsi sul 5-4 ma poi il numero 3 ha ribaltato la situazione.

Il quinto set si è nei fatti risolto nel terzo gioco: Zverev si era involato sul 40-0 sul suo turno di battuta, ma Rinderknech ha confezionato cinque punti consecutivi e ha strappato il servizio al rivale. Il francese è stato impeccabile, si p arrivati sul 5-4, ha avuto a disposizione tre match-point, Zverev ha annullato i primi due ma poi il francese ha fatto meritatamente festa. Sul fronte delle statistiche: 31 ace contro 25 in favore di Zverev, 76% contro 71% di punti sulla prima di servizio, ma 53% contro 64% sulla seconda.