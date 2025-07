Remco Evenepoel: “Un peccato il ritiro di Cattaneo, ma è stata fatta la scelta giusta”

Remco Evenepoel ha strappato la sesta posizione in occasione della settima tappa valida per il Tour de France 2025, frazione che ha visto un percorso di 197 km con partenza da Saint Malo ed arrivo Mur de Bretagne (Guerlédan).

Una prestazione molto dura per il corridore in forza al la Soudal Quick-Step, costretto ad un pit-stop a poco meno di 30 km dall’arrivo ma molto bravo a rientrare velocemente nel gruppo, cedendo il passo al solidissimo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), oltre che a Oscar Onley (Team Picnic PostNL), Felix Gill (Decathlon AG2R LA Mondiale Team) e Matteo Jorgenson (Team Visma-Lease a Bike).

In virtù del risultato, il belga si trova al secondo posto nella classifica generale, a cinquantaquattro secondi da Pogacar. Una volta arrivato in zona mista, Evenepoel ha commentato quanto fatto, soffermandosi in prima battuta sul ritiro del prezioso gregario Mattia Cattaneo: “È un vero peccato – ha detto il corridore – Mattia è un mio riferimento. Mi mancherà molto, ma la squadra ha fatto la scelta giusta. Ha sofferto di mal di testa fin dalla caduta di Rouen“.

Evenepoel ha poi chiosato: “Sono decisamente soddisfatto. Ho corso forte nel finale e sono rimasto fuori dai guai. Non avevo le gambe per scattare. Una volta entrato nell’ultimo chilometro, ho sentito molto acido lattico nelle gambe. Sono contento di come stanno andando le cose”.