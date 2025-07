Tour de France femminile 2025, Marianne Vos vince a Plumelec e si assicura la prima maglia gialla

È stata una prima tappa già spettacolare quella andata in scena oggi nel Tour de France femminile 2025. La prima frazione, di 78.8 chilometri da Vannes a Plumenec, è stata conquistata da Marianne Vos, al termine di un finale spettacolare. Sul muro finale la prima a muoversi è stata Pauline Ferrand-Prèvot che, a pochi metri dall’arrivo, è stata superata proprio dalla sua compagna olandese, che assicura la prima maglia gialla.

La frazione, corta ma con un finale difficile, è partita con la fuga di Laura Tomasi (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) e di Maud Rijnbeek (VolkerWessels Cycling Team). L’azzurra è stata raggiunta dal gruppo mentre l’olandese è passata per prima sul GPM di Côte de Botsegalo (800 metri al 5,6% di pendenza media), prima di essere successivamente ripresa.

Tutto si è poi deciso sull’ultimo muro, la Côte de Cadoudal (1,8 km al 6% di pendenza media), già affrontato nel primo giro del circuito finale con il gruppo limitato a circa 50 unità. Da qui è partita la rasoiata della francese Pauline Ferrand-Prèvot che inizialmente ha fatto il vuoto alle sue spalle. La sua compagna di squadra Marienne Vos (Team Visma Lease a Bike) ha successivamente alzato il ritmo, beffando la transalpina.

Dietro l’olandese si è piazzata Kimberley Pienaar (AG Insurance – Soudal Team), con un distacco di quattro secondi. Terza Pauline Ferrand-Prevot a sei secondi. Chiude distante 52 secondi Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), che non punterà alla generale. Si tratta della 258ma vittoria in carriera per Marianne Vos che vestirà domani la prima maglia gialla del Tour de France femminile 2025.