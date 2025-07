Tour de France femminile 2025: Lorena Wiebes vince la quarta tappa, beffata la maglia gialla Marianne Vos

Si conclude con la vittoria di Lorena Wiebes la quarta tappa del Tour de France femminile 2025. L’olandese del Team SD Worx-Protime è riuscita ad anticipare, per la seconda volta in due giorni, la maglia gialla Marianne Vos, vincendo a Poitiers la seconda frazione consecutiva della Grande Boucle. Successo numero 109 nella carriera per la leader della classifica a punti.

Nuovamente beffata Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike), ma l’olandese continua a mantenere la testa della classifica, seguita proprio dalla sua connazionale Wiebes, seconda a 12″. La frazione odierna è partita da Saumur e si è conclusa a Poitiers dopo 130.7 chilometri totali. La vera fuga è stata creata, dopo vari tentativi, da Maud Rijnbeek (Volker Wessels Cycling Team), Franziska Koch (Team Picnic Post NL) e da Ana Vitoria Maghalães (Movistar).

Ripresa la Rijnbeek, le due attaccanti rimaste hanno superato insieme l’unico GPM di giornata, la Côte de Marigny (900 metri al 5.4% di pendenza media), prima di essere riprese a circa 5 chilometri dal traguardo. Da qui è partito la vera battaglia per la volata finale, vinta dalla maglia verde. Terza all’arrivo l’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ). In casa Italia da segnalare il settimo posto di Rachele Barbieri (Team Picnic PostNL).