Tour de France 2025, Valentin Paret-Peintre: “Incredibile quello che è successo, non ci credevo molto”

Si conclude con la vittoria di Valentin Paret-Peintre la sedicesima tappa del Tour de France 2025. Il francese della Soudal Quick-Step è riuscito, negli ultimi metri di salita, a vincere la volata contro Ben Healy, conquistando la vittoria sulla cima del Mont Ventoux. Terza vittoria da pro in carriera per il transalpino, sicuramente la più importante e dura.

Alle loro spalle si è accesa la lotta tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Il danese ha attaccato più volte la maglia gialla, che è sempre rimasto a ruota difendendosi. Poi è stata la volta del fuoriclasse sloveno che ha anticipato il suo rivale nella volata sul traguardo finale. Solo due secondi è il distacco finale tra i due al termine di una scalata mozzafiato, iniziata con 7 minuti di ritardo dai battistrada.

Il più abile oggi è stato però Valentin Paret-Peintre che ha regalato alla Francia il primo successo della Grande Boucle numero 112. Ai microfoni del Tour de France il vincitore di oggi ha dichiarato: “È straordinario ma non era nei piani. Pensavo davvero che Tadej Pogačar volesse vincere questa tappa. Semplicemente non ci credevo molto. Ma mi sentivo bene. Non pensavo che la fuga avesse una possibilità. Ho guardato da lontano e non mi sono unito agli attacchi. Alla fine sono riuscito a infilarmi in un gruppo numeroso. Non proprio per caso, ma ho semplicemente seguito un’onda. Già allora sentivo che le mie gambe erano fantastiche”.

“Healy era molto forte, ma sapevo che si trattava di una vittoria di tappa sul Ventoux. Non si può sbagliare. Conoscevo il tratto finale fino al traguardo. Sapevo di poter vincere lì e ci ho scommesso. Questa è una vera vittoria per la nostra squadra, abbiamo avuto momenti difficili in questi ultimi giorni, ma ora possiamo guardare avanti”, ha poi concluso Paret-Peintre.