Tour de France 2025: tutte le salite e i GPM tappa per tappa. Torna il Mont Ventoux!

Il Tour de France è pronto a vivere la sua 112esima edizione. La storica corsa a tappe francese partirà sabato 5 luglio da Lille e si concluderà domenica 27 luglio con un’inedita frazione a Parigi. I 3.300 chilometri totali saranno un’estenuante prova per i corridori che dovranno affrontare 21 tappe insidiose. Non mancheranno, come sempre, le grandi salite della Grande Boucle; quest’edizione vede infatti il ritorno del Mont Ventoux che, con le altre asperità delle Alpi e dei Pirenei, faranno da cornice ad un’imperdibile terza settimana. Andiamo a scoprire tappa per tappa tutte le difficoltà altimetriche.

GPM TOUR DE FRANCE 2025

PRIMA TAPPA (184.9 km, sabato 5 luglio): Lille Mètropole-Lille Mètropole. Côte de Notre-Dame-de-Lorette (quarta categoria, 41,2 km), Mont Cassell (quarta categoria, 106 km), Mont Noir (quarta categoria, 139,7 km).

SECONDA TAPPA (209.1 km, domenica 6 luglio): Lauwin-Planque-Boulougne-sur-Mer. Côte de Cavron -Saint-Martin (quarta categoria, 104,3 km), Côte du Haut Pichot (terz categoria, 179,3 km), Côte de Saint Etienne au Mont (terza categoria, 200,4 km), Côte d’Outreau (quarta categoria, 203,8 km).

TERZA TAPPA (178.3 km, lunedì 7 luglio): Valenciennes-Dunkerque. Mont Cassell (quarta categoria, 147,4 km).

QUARTA TAPPA (174.2 km, martedì 8 luglio): Amiens Metropole-Rouen. Côte Jacques Anquetil (quarta categoria, 128,2 km), Côte de Belbeuf (terza categoria, 146,6 km), Côte de Bonsecours (quarta categoria, 154,4 km), Côte de la Grand’Mare (quarta categoria, 162,1 km), Rampe Saint Hilaire (terza categoria, 169 km).

QUINTA TAPPA (33 km cronometro individuale, mercoledì 9 luglio): Caen-Caen. Non sono previste salite.

SESTA TAPPA (201.5 km, giovedì 10 luglio): Bayeux- Vire Normandie. Côte du Mont Pincon (terza categoria, 35,5 km), Côte de la Ranconnière (terza categoria, 56 km), Côte de Mortain cote (terza categoria, 143,6 km), Côte de Juvigny-le-Tertre (terza categoria, 154,5 km), Côte de Saint Michel de Montjoie (terza categoria, 174,3 km), Côte de Vaudry (quarta categoria, 197,1 km).

SETTIMA TAPPA (197 km, venerdì 11 luglio): Saint-Malo-Mur de BretagneGuerlèdan. Côte du Village de Mur de Bretagne (quarta categoria, 178,8 km), Mur de Bretagne (terza categoria, 181,7 km), Mur de Bretagne (terza categoria, arrivo).

OTTAVA TAPPA (171.4 km, sabato 12 luglio): Saint-Méen-le-Grand-Laval Espace Mayenne. Côte de Nuille-sur-Vicoin (quarta categoria, 155 km).

NONA TAPPA (174.1 km, domenica 13 luglio): Chinon-Chateauroux. Non sono previste salite.

DECIMA TAPPA (165.3 km, lunedì 14 luglio): Ennezat-Le Mont-Dore puy de sancy. Côte de Loubeyrat (seconda categoria, 11,8 km), Côte de la Baraque (seconda categoria, 54,5 km), Côte de Charade (seconda categoria, 66,6 km), Côte de Berzet (seconda categoria, 78,4 km), Col de Guery (seconda categoria, 115,4 km), Col de la Croix Morand (terza categoria, 124,1 km), Col de la Croix Saint-Robert (seconda categoria, 155,4 km), le Mont-Dore puy de sancy (seconda categoria, 165,3 km).

UNDICESIMA TAPPA (156,8 km, mercoledì 16 luglio): Toulouse-Toulouse. Côte de Castelnau-d’Estretefonds (quarta categoria, 25,9 km), Côte de Montgiscard (quarta categoria, 111,6 km), Côte de Corronsac (quarta categoria, 117 km) Côte de Vieille-Toulouse (quarta categoria, 142,5 km), Côte de Pech David (terza categoria, 148 km).

DODICESMIA TAPPA (180.6 km, giovedì 17 luglio): Auch-Hautacam. Côte de Labatmale (quarta categoria, 91,4 km), Col du Soulor (prima categoria, 134,1 km), Col des Borderes (seconda categoria, 145,7 km), Hautacam (Hors categorie, arrivo).

TREDICESIMA TAPPA (10,9 km cronometro individuale, venerdì 18 luglio): Loudenville-Peyragudes. Prima categoria, 10.9 km.

QUATTORDICESIMA TAPPA (182.6 km, sabato 19 luglio): Pau-Luchon-Superbagneres. Col du Tourmalet (Horse categorie, 89,5 km), Col d’Aspin (seconda categoria, 119,3 km), Col de Peyresourde (prima categoria, 150,1 km), Luchon-Superbagneres (Horse categorie, arrivo).

QUINDICESIMA TAPPA (169.3 km, domenica 20 luglio): Muret-Carcassonne. Côte de Saint-Ferreol (terza categoria, 72,8 km), Côte de Soreze (terza categoria, 86,6 km), Pas du Sant (seconda categoria, 116,6 km).

SEDICESIMA TAPPA (171.5 km, martedì 22 luglio): Montpellier-Mont Ventoux. Mont Ventoux (Horse categorie, arrivo).

DICIASSETESIMA TAPPA (160.4 km, mercoledì 23 luglio): Bollène-Valence. Col du Pertuis (quarta categoria, 66,3 km), Col de Tartaiguille (quarta categoria, 117 km).

DICIOTTESIMA TAPPA (171.5 km, giovedì 24 luglio): Vif-Courchevel Col de la Loze. Col du Glandon (Horse categorie,62,3 km), Col de la Madeleine (Horse categorie, 104,6 km), Col de la Loze (Horse categorie, arrivo).

DICIANNOVESIMA TAPPA (129.9 km, venerdì 25 luglio): Albertville-La Plagne. Côte d’Hery-sur-Ugine (seconda categoria, 18,3 km), Col des Saisies (prima categoria, 35,1 km), Col du Pré (Horse categorie, 66 km), Cormet de Roselend (seconda categoria, 78,5 km), la Plagne (Horse categorie, arrivo).

VENTESIMA TAPPA (184.2 km, sabato 26 luglio): Nantua-Ponratlier. Col de la Croix de la Serra (terza categoria, 24,7 km), Côte de Valfin (quarta categoria, 45,1 km), Côte de Thesy (seconda categoria, 121,6 km), Côte de Longeville (quarta categoria, 160,1 km).

VENTUNESIMA TAPPA (132.3 km, domenica 27 luglio): Mantes la Ville-Paris Champs-Elysees. Côte de Bazemont (quarta categoria, 10 km), Côte du Paves des Gardes (quarta categoria, 45,9 km), Côte de la Butte Montmartre (quarta categoria, 92,7 km), Côte de la Butte Montmartre (quarta categoria, 109,5 km), Côte de la Butte Montmartre (quarta categoria, 126,2 km).