Tour de France 2025, tutte le classifiche: Jonathan Milan vince la maglia verde! Pogacar anche a pois

Jonathan Milan ha conquistato la maglia verde al Tour de France 2025: il velocista friulano ha festeggiato sui Campi Elisa di Parigi, indossando il simbolo che identifica il leader della classifica a punti nella corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo. Lo sprinter della Lidl-Trek ha chiuso davanti allo sloveno Tadej Pogacar ed è così diventato il terzo italiano a primeggiare in questa speciale graduatoria dopo Franco Bitossi e Alessandro Petacchi.

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France per la quarta volta in carriera: apoteosi in maglia gialla per il capitano della UAE Emirates XRG, capace di trionfare con oltre quattro minuti di vantaggio nei confronti del danese Jonas Vingegaard e 11 minuti sul tedesco Florian Lipowitz. Il balcanico porterà a casa anche la maglia a pois di miglior scalatore, mentre la casacca bianca di miglior giovane sarà sulle spalle di Lipowitz. Di seguito tutte le classifiche del Tour de France 2025 al termine della ventesima tappa.

CLASSIFICHE FINALI TOUR DE FRANCE 2025

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA)

1 1 – Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 1300 500 52″ 76:00:32

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 1040 380 34″ 4:24

3 3 – Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 880 340 4″ 11:00

4 4 – Onley Oscar Team Picnic PostNL 750 300 4″ 12:12

5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 620 280 17:12

6 6 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 520 260 20:14

7 7 – Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 425 240 22:35

8 8 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 360 220 25:30

9 9 – Healy Ben EF Education – EasyPost 295 210 20″ 28:02

10 10 – Jegat Jordan Team TotalEnergies 230 200 32:42

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1 1 – Milan Jonathan Lidl – Trek 210 100 372

2 2 – Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 150 25 294

3 3 – Girmay Biniam Intermarché – Wanty 110 10 232

4 4 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 182

5 5 – Turgis Anthony Team TotalEnergies 182

6 7 ▲1 Abrahamsen Jonas Uno-X Mobility 173

7 6 ▼1 Merlier Tim Soudal Quick-Step 156

8 14 ▲6 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 138

9 9 – Groves Kaden Alpecin – Deceuninck 125

10 8 ▼2 Simmons Quinn Lidl – Trek 123

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1 1 – Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 210 100 119

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 150 25 104

3 3 – Martinez Lenny Bahrain – Victorious 110 10 97

4 4 – Arensman Thymen INEOS Grenadiers 85

5 5 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 51

6 6 – Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 51

7 7 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 46

8 8 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 43

9 9 – Onley Oscar Team Picnic PostNL 42

10 10 – Woods Michael Israel – Premier Tech 38

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 76:11:32

2 2 – Onley Oscar Team Picnic PostNL 1:12

3 3 – Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 11:35

4 4 – Healy Ben EF Education – EasyPost 17:02

5 5 – García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 2:04:58

6 6 – Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step 2:12:14

7 7 – Grégoire Romain Groupama – FDJ 2:14:58

8 8 – van den Broek Frank Team Picnic PostNL 2:34:44

9 9 – Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 2:36:05

10 10 – Baudin Alex EF Education – EasyPost 2:45:15