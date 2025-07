Tour de France 2025: Thymen Arensman beffa i big nel tappone pirenaico. Evenepoel ritirato, Vingegaard ci prova

Arriva la prima vittoria firmata Ineos Grenadiers al Tour de France 2025. Uno straordinario Thymen Arensman si impone nel tappone pirenaico: l’arrivo di Luchon-Superbagnères vede la vittoria numero quattro della carriera per il neerlandese, abile ad andare in fuga da lontano e a prendersi il successo più bello da quando è professionista.

Partenza come di consueto a grandissime velocità che ha visto il gruppo compatto fino al traguardo volante vinto da Jonathan Milan. Iniziato il GPM del Col du Tourmalet è arrivato l’attacco convinto da parte di Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) che si è andato a prendere i punti in chiave Maglia a Pois.

Successivamente si sono riportati su di lui il britannico Simon Yates e l’americano Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) , l’olandese Thymen Arensman e lo spagnolo Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), il francese Valentin Paret-Peintre(Soudal Quick-Step). Nel frattempo la notizia clamorosa dal gruppo: crisi totale per Remco Evenepoel, con il belga della Soudal-QuickStep costretto al ritiro, cedendo così il piazzamento sul podio in classifica generale e la Maglia Bianca.

Arensman ha salutato la compagnia sul penultimo GPM, il Col de Peyresourde, e si è lanciato in solitaria verso l’ultima ascesa di giornata. Ritmo eccellente da parte della UAE Team Emirates – XRG per lanciare il proprio capitano Tadej Pogacar: lo sloveno questa volta ha atteso l’attacco di Jonas Vingegaard che non è riuscito a staccare la Maglia Gialla. I primi due della classifica generale non sono riusciti però a rimontare su uno spettacolare Arensman che si è andato a prendere la vittoria odierna.

A poco più di un minuto Pogacar che ha battuto nello sprint ristretto Vingegaard, poi un eccellente Felix Gall e Florian Lipowitz, sempre più terzo in classifica generale.