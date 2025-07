Tour de France 2025, tappa di oggi Pau-Luchon-Superbagnères: orari, tv, percorso, favoriti. Tappone pirenaico con il Tourmalet!

Quattordicesima tappa per il Tour de France 2025, ultima fatica sui Pirenei: oggi in programma la frazione da Pau a Luchon-Superbagnères, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Dopo una prima parte abbastanza tranquilla, con anche il traguardo intermedio di Esquireze-Sére, il gruppo si avvia verso la mitica salita del Col du Tourmalet. La si prenderà da Luz-Saint-Sauveur, un versante inedito per il Tour (19 km al 7,4%). Successivamente un’altra salita storica come il Col d’Aspin, anche questo preso per la prima volta da Payolle (5 km al 7,6%). Non si finisce di salire perchè ci sarà anche il Col de Peyresourde (7,1km al 7,8%), prima del gran finale con la salita di Superbagnères (12,4 km, 7,5%).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Sabato 19 Luglio

Quattordicesima Tappa Tour de France 2025 Pau-Luchon-Superbagnères (182.6 km)

Orario di partenza: 12:15

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:00 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Oggi sembra la tappa perfetta per una fuga di una trentina di uomini che andrà a giocarsi la vittoria: O’Connor, Buitrago, Yates, Skjelmose, Storer e Armirail tra i favoriti. Occhio però al gruppo: Jonas Vingegaard se dovesse essere al top proverà nuovamente a punzecchiare Tadej Pogacar, sempre più in Maglia Gialla. Sfida per il podio apertissima: la coppia RedBull formata da Roglic e Lipowitz appare favorita su Evenepoel, Onley e Vauquelin.