Tour de France 2025, tappa di oggi Montpellier-Mont Ventoux: orari, tv, percorso, favoriti. Iniziano le Alpi con una salita leggendaria

Dopo il secondo giorno di riposo scatta la terza settimana del Tour de France 2025 con una sedicesima tappa importantissima. Si arriva infatti in cima all’iconico Mont Ventoux. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti della frazione odierna.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.10

PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2025

La tappa partirà da Montpellier e terminerà, come detto, sul Mont Ventoux dopo 171,5 chilometri. La strada, totalmente pianeggiante, porterà direttamente sullo Sprint Intermedio di Châteauneuf-du-pape. A 15 chilometri dal traguardo si inizierà l’imponente ascesa del Mont Ventoux con i suoi 15,7 chilometri ad una pendenza media dell’8,8% che decideranno la tappa.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Martedì 22 luglio – Sedicesima tappa Montpellier-Mont Ventoux (171,5 km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo: 16.45 circa

DOVE VEDERE LA SEDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.00;

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, Discovery Plus dalle 11.55

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Tadej Pogacar dà l’impressione di voler continuare a timbrare il cartellino: il campione del mondo va a caccia dell’ennesima vittoria in Maglia Gialla. A sfidarlo però uno Jonas Vingegaard che appare molto agguerrito: il danese vuole ribaltare una situazione che sembra ormai compromessa. I due rivali sono sicuramente i favoriti per la tappa odierna. Occhio anche a Florian Lipowitz, che in Maglia Bianca vuole conservare il podio dagli attacchi di Onley, Vauquelin e Roglic.