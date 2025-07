Tour de France 2025, tappa di oggi Lille Metropole-Lille Metropole: orari, tv, percorso, favoriti. Milan si gioca la prima maglia gialla

Finalmente si comincia. Tempo di Grand Depart per il Tour de France 2025: oggi spazio alla prima tappa, con partenza ed arrivo in quel di Lille. Andiamo a scoprire la frazione d’apertura con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Partenza ed arrivo in quel di Lille, 184,9 chilometri da percorrere. Le difficoltà a livello altimetrico sono minime, la volata è praticamente scontata. Sono tre i GPM, tutti di prima categoria, utili solamente per assegnare la prima Maglia a Pois: Côte de Notre-Dame-de-Lorette (1 km, 7,6%), Mont Cassel (1,9 km, 3,5%) e Mont Noir (1,3 km, 6,4%). Occhio al finale ovviamente, che sarà molto concitato con diverse curve prima dell’ultimo chilometro.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Sabato 05 Luglio-Prima Tappa Lille Métropole-Lille Métropole (184,9 km)

Orario di partenza: 13.40

Orario di arrivo stimato: 17.45

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:05 alle 17:45.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:15, DAZN, Tim Vision, Amazon Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

L’Italia sogna di interrompere il proprio digiuno sia per quanto riguarda le tappe sia per quanto riguarda la Maglia Gialla che dura da ben sei anni: speranze affidate tutte in mano a Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek ha tutte le carte in regola per imporsi: è al debutto alla Grande Boucle e vuole stupire il mondo affermandosi come sprinter top nel World Tour. Non mancano però i rivali: da Tim Merlier a Jasper Philipsen, passando per Biniam Girmay, devastante nella passata edizione.