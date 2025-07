Tour de France 2025, tappa di oggi Chinon-Châteauroux: orari, tv, percorso, favoriti. Milan ci riprova, occhio a Dainese

L’Italia ha finalmente rotto la maledizione con Jonathan Milan ed oggi si affida nuovamente al velocista della Lidl-Trek per fare addirittura doppietta. Con molta probabilità un’altra occasione per i velocisti quest’oggi al Tour de France 2025, ma andiamo a scoprire tutti i dettagli della nona tappa.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.25

PERCORSO NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Il percorso è molto simile alla giornata di ieri e tutto porta ad un epilogo uguale, con una quasi sicura volata sul traguardo di Châteauroux. Attenzione allo sprint intermedio di La Belle Indienne dopo ventiquattro chilometri, che assegna punti importantissimi per la maglia verde e dunque la fuga è difficile che riesca ad andare via subito. Da quel momento in poi però sarà una lunga attesa fino al traguardo e ad una nuova occasione per i velocisti.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Domenica 13 Luglio – Nona Tappa Tour de France 2025 Chinon-Châteauroux (174,1 chilometri)

Orario di partenza: 13:25

Orario di arrivo: 17:15 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Jonathan Milan va a caccia del bis dopo il successo di ieri. Il velocista della Lidl-Trek ha sfruttato perfettamente i problemi avuti dal grande rivale Tim Merlier (Soudal Quick-Step), che non è riuscito a fare la volata. Attenzione anche a Kaden Groves, diventato il velocista di puNTA dell’Alpecin dopo il ritiro di Philipsen, e a Wout Van Aert (Visma| Lease a Bike) che potrebbe lanciarsi nello sprint. Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) non sembra avere la gamba dei giorni migliori, ma ci proverà sicuramente. In casa Italia si getterà nella mischia anche Alberto Dainese (Tudor), che va a caccia di un sogno.