Tour de France 2025, tappa di oggi Bollène-Valence: orari, tv, percorso, favoriti. Una delle ultime occasioni per Milan

In attesa del gran finale, ultima vera opportunità per i velocisti al Tour de France 2025. Spazio oggi alla tappa numero diciassette: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Il tracciato, perlopiù pianeggiante, presenta due asperità. La prima dopo 66.3 chilometri, i corridori scaleranno il Col du Pertuis, quarta categoria al 6,6% (3.7 km). Successivamente, al chilometro 117, i protagonisti affronteranno invece il Col de Tartaiguille, quarta categoria al 3,5% (3.6 km). Da lì in poi percorso prettamente pianeggiante, occhio solamente ai ventagli.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Mercoledì 23 luglio – Diciassettesima tappa Bollène-Valence (160.4 km)

Orario di partenza: 13.50

Orario di arrivo: 17.30

DOVE VEDERE LA QUINDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta streaming: DAZN, Rai Play, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Giornata fondamentale per Jonathan Milan. L’azzurro della Lidl-Trek va a caccia della seconda vittoria di tappa in questo Tour, ma, soprattutto, vuole portarsi a casa punti importantissimi in chiave Maglia Verde: un’occasione da non perdere. A sfidarlo ovviamente Tim Merlier: il campione d’Europa cerca il successo numero tre in questa Grande Boucle. Nomi da annotare anche quelli di Kaden Groves, Arnaud De Lie e Biniam Girmay.