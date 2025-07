Tour de France 2025, tappa di oggi Auch-Hautacam: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà battaglia totale sui Pirenei!

Si infiamma il Tour de France 2025. Arrivano finalmente le montagne: appuntamento oggi con la dodicesima tappa, la prima con al suo interno le montagne dei Pirenei. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

180,6 chilometri da Auch ad Hautacam. Prima parte relativamente semplice con la sola Côte de Labatmale (1.3 km à 6.8%). Dopo il traguardo volante arrivano le salite. In rapida successione: Col du Soulor (11.8 km al 7.6%), Col des Bordères (3.3 km al 8.1%), discesa e la salita conclusiva, verso il traguardo, con 13.5 km al 7.9%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Giovedì 17 Luglio-Dodicesima Tappa Tour de France 2025 Auch-Hautacam (180,6 chilometri),

Orario di partenza: 13:25

Orario di arrivo: 17.32 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:55 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:15 alle 18:00,DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

La caduta di ieri potrebbe aver creato problemi a Tadej Pogacar, è il giorno giusto per l’attacco della Visma | Lease a Bike per provare a recuperare secondi: Jonas Vingegaard è il favorito per la vittoria di tappa. Ben Healy dovrebbe perdere, senza tanti dubbi, il simbolo del primato. Da capire la battaglia per il podio con Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Florian Lipowitz, Matteo Jorgenson e Oscar Onley a giocarsi il terzo gradino, inizia la sfida.