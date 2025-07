Tour de France 2025, Tadej Pogacar senza rivali? L’obiettivo è ambizioso: Grande Boucle, Vuelta e Mondiali in 3 mesi

Nella storia c’è già, ma ha ancora voglia di riscrivere record. Tadej Pogacar è pronto ad una nuova battaglia: lo sloveno parte da super favorito al Tour de France che scatterà sabato da Lilla, con in testa solo l’obiettivo della vittoria.

Lo ha dimostrato già al Giro del Delfinato qualche giorno fa: al momento appare un gradino, se non due superiore a tutti. Come accaduto nella passata edizione della Grande Boucle nessuno dei rivali sembra neanche avvicinarsi al campione del mondo in carica che, gara dopo gara, continua ad ampliare il suo palmares.

Per di più la UAE Team Emirates – XRG potrà schierare ancora una volta una formazione stellare per supportare il proprio capitano: avere come gregari di lusso Joao Almeida ed Adam Yates non è poco. Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel sono avvertiti: per vincere bisognerà veramente fare qualcosa di magico.

E Pogacar intanto può pensare anche avanti. A livello di Tour l’obiettivo è il record, quello di sei (sono in quattro a pari merito a quota cinque), poi in calendario spazio alla Vuelta e ai Mondiali, un tris che sarebbe clamoroso nel giro di poco più di tre mesi.