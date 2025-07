Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “È stata una prima giornata frenetica, stare in testa ci ha aiutato”

Si conclude con una volata parziale la prima tappa del Tour de France 2025. Il vento è stata l’incognita principale di una frazione inaugurale di 184 chilometri che si è aperta e conclusa a Lille Métropole. I ventagli hanno rotto il gruppo principale in due parti e, sul traguardo finale, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) è stato il più abile ad anticipare tutti, conquistando la prima maglia gialla di questo Tour.

Il gruppo spezzato ha anche creato i primi distacchi nella classifica generale: Remco Evenepoel e Primoz Roglic hanno infatti già perso ben 39″ dai principali avversari, mentre Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) e Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) hanno controllato sempre con attenzione la corsa, concludendo nel primo plotone grazie anche al lavoro dei rispettivi team.

Il fuoriclasse sloveno, come riportato da SiolNET Sportal, si è cosi espresso su una travagliata prima tappa: “È stata una giornata davvero frenetica, proprio come ci aspettavamo. Alla fine abbiamo un po’ sofferto, fortunatamente io e Tim Wellens siamo rimasti davanti, grazie anche all’ottimo lavoro della squadra. Siamo stati in testa fin dal primo chilometro e ne è valsa la pena”.

“Sono contento che il primo giorno sia alle spalle, andiamo avanti così. Sarà una settimana dura, mancano ancora nove giorni al primo giorno di riposo. Ci concentreremo su questi nove giorni e poi andremo avanti”, ha poi concluso il corridore della UAE Team Emirates XRG.