Tadej Pagacar: “Sono soddisfatto della cronometro, sto superando le mie aspettative”

Si è appena conclusa con la vittoria di Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) la quinta tappa del Tour de France 2025. Il campione del mondo a cronometro ha dominato sul suo campo preferito, chiudendo i 33 chilometri di Caen con il crono di 36’42”. Il belga riscatta così un inizio non perfetto e si rilancia anche in classifica generale.

Conclude la cronometro al secondo posto Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), che si ferma a 16 secondi dalla vittoria. 36’58” il tempo dello sloveno che, da oggi, è la nuova maglia gialla della Grande Boucle. Completa il podio uno splendido Edoardo Affini (Team Visma Lease a Bike) a soli 33 secondi da Remco Evenepoel.

Delusione totale per Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) che conclude la sua cronometro a 1’21” dalla migliore prestazione. Il danese si trova ora in quarta posizione nella classifica generale, a 1’13” dal suo diretto rivale Pogacar. La strategia sua e del suo team dovrà subire inevitabilmente una modifica per le restanti tappe. Lo nuova maglia gialla Tadej Pogacar, come riportato da sporza.be, ha dichiarato: “Sono molto contento della mia cronometro. Ho concluso con 16 secondi di ritardo dal campione del mondo e dal campione olimpico, il miglior cronometrista del mondo, su questo percorso. È un ottimo risultato per me”.

“Sono molto contento di aver guadagnato tempo su Jonas. Sto superando le mie aspettative, perché sono rimasto sorpreso che abbia perso così tanto tempo. Pensavo che avrebbe finito più veloce o addirittura meglio di me. Ma cercherà sicuramente di guadagnare tempo. Voglio essere il leader lì, ma non è necessario che indossi la maglia. La cosa più importante è il giallo a Parigi”, ha poi concluso il corridore del Team UAE Emirates XRG.