Tour de France 2025, Simon Yates: “Ho sfruttato al massimo l’occasione avuta oggi, sono qui per aiutare Vingegaard”

Si conclude con la vittoria di Simon Yates la decima tappa del Tour de France 2025. Il corridore del Team Visma Lease a Bike è stato il primo ad attaccare all’inizio della salita finale di Le Mont-Dore, staccando pian piano tutti i suoi compagni di fuga e resistendo negli ultimi metri a Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), secondo all’arrivo. Terzo successo al Tour de France per il vincitore del Giro d’Italia 2025.

Chiude invece in terza posizione un fantastico Ben Healy (EF Education EasyPost) che si è sacrificato durante tutta la frazione per conquistare la maglia gialla. L’irlandese è così riuscito per pochi secondi a prendersi la leadership della classifica generale, finora mantenuta da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), che ha un ritardo di 29 secondi.

Lo sloveno ha alzato il ritmo nei chilometri finali ma gli è stato francobollato Jonas Vingegaard, chiudendo la tappa con gli altri uomini di classifica. La Visma Lease a Bike si deve così accontentare della vittoria di tappa di Simon Yates, che, ai microfoni ufficiali del Tour, ha dichiarato: “È stata una partenza dura, erano presenti in fuga ottimi corridori, ecco perché ho cercato di attaccare prima dell’inizio della salita finale. Ho fatto il massimo. Dopo sei anni sono tornato a vincere qui, non me lo sarei mai aspettato”.

“Sono qui per aiutare Vingegaard, oggi c’è stata l’opportunità di vincere la tappa e sono riuscito a farlo. Anche oggi l’intenzione era quella di restare con Jonas, ma il gap era troppo ed ho puntato alla tappa. Mi sento bene, miglioro pian piano dall’inizio del Tour, le prime tre-quattro frazioni sono state veramente impegnative. Ora mi godo il giorno di riposo”, ha poi concluso il britannico.