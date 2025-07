Tour de France 2025, Remco Evenepoel: “Ci siamo lasciati trasportare dalla calma del gruppo, dobbiamo concentrarci giorno per giorno”

Si è conclusa oggi la prima tappa del Tour de France numero 112. La frazione inaugurale si è aperta con un percorso di 184 chilometri partito e terminato a Lille Métropole. Il vento ha rappresentato la vera incognita di una tappa che è stata molto movimentata e frenetica. La volata conclusiva è stata conquistata da Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), che ottiene così la prima maglia gialla di questo Tour.

Il vento e l’alta velocità hanno frazionato in due il gruppo, creando i primi distacchi della classifica generale. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) hanno infatti accumulato all’arrivo un ritardo di quaranta secondi dal primo gruppo di corridori, nel quale erano presenti Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) e Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), rimasti sempre nelle posizioni di testa.

Inizia in salita il Tour di Remco Evenepoel che, come riportato da ciclismoatual.com, si è così espresso sulla prima frazione della Grande Boucle 2025: “Stavamo pedalando più o meno in gruppo. Non sentivo il ritmo troppo elevato, ma poi il gruppo si è diviso. Avevamo fatto bene per tutto il giorno, ma ci siamo lasciati trasportare dalla calma del gruppo”.

“È stato un nostro errore collettivo. Dobbiamo accettare la situazione e concentrarci su domani. È un peccato anche per me, ovviamente. Ma mancano ancora venti giorni. Abbiamo perso qualche secondo, ma l’anno scorso ero indietro di 40 secondi dopo la quarta tappa e ora lo sono dopo la prima. Alla fine, dobbiamo solo farci i conti e concentrarci sul giorno dopo”, ha poi concluso il belga.