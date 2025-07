Tour de France 2025, quale Jonas Vingegaard? Il danese deve ritrovare lo smalto del 2023 per impensierire Pogacar

Tadej Pogacar contro tutti. O forse contro nessuno. Per quello che abbiamo visto nei passaggi precedenti al Tour de France che scatterà sabato da Lilla, lo sloveno, campione del mondo in carica, sembra essere un gradino superiore a tutti i rivali. Al Giro del Delfinato ha dominato e sembra pronto ad un’altra passerella in giallo.

A lanciare la sfida, come accaduto nelle precedenti edizioni, ci sarà Jonas Vingegaard. Quale versione del danese vedremo al via della Grande Boucle? Nel 2024 è stato quasi un miracolo presentarsi in quella condizione ed agguantare il secondo posto finale, dopo la bruttissima caduta avuta in primavera in Spagna.

Questa volta la preparazione è stata ideale per il fuoriclasse della Visma | Lease a Bike che avrà a disposizione una squadra stellare per tentare l’assalto al titolo già agguantato nel 2022 e nel 2023. La forma dovrà essere quella delle edizioni portate a casa: Pogacar è infatti salito di livello e avvicinarlo appare quasi impossibile.

Forse servirà anche un cambio di schema per Vingegaard. Un qualcosa già visto al Delfinato: provare ad andare all’attacco per stanare il rivale che, nello scatto secco sull’ultima salita appare troppo più avvantaggiato.