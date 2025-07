Tour de France 2025, Primoz Roglic: “Lipowitz ha fatto un ottimo lavoro, spero continui così”

Primoz Roglic si è piazzato al nono posto in occasione della dodicesima frazione valida per il Tour de France 2025, la prima nei Pirenei. Nello specifico il corridore in forza al team Red Bull – BORA – hansgrohe non è riuscito a tenere il passo degli altri contendenti nella tappa di 80.6 km con partenza da Auch ed arrivo sull’Hautacam, guadagnando comunque due posizioni nella classifica generale, dove occupa al momento la settima posizione a 7’30’’ dal connazionale Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG).

Giunto in zona mista, lo sloveno ha commentato quanto fatto, non risparmiando anche un pizzico di ironia: “Erano troppo veloci per me. Lo penso davvero – ha detto Roglic – Ho avuto una grande battaglia negli ultimi 7 km. Lipowitz? Quando hai le gambe, devi andare. Lui oggi le aveva e ha fatto un ottimo lavoro. Sono davvero contento e spero che mantenga questo livello fino alla fine”.

Durante la tappa odierna, sui social non sono mancati commenti sulla scelta di indossare calzini bassi: “C’è molto caldo no? Sto lavorando un po’ sulla mia abbronzatura per un’estate senza segni”.

Ricordiamo che domani, venerdì 18 luglio, si svolgerà la tredicesima tappa del Tour: una prova a cronometro da Loudenvielle a Peyragudes.