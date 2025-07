Tour de France 2025: Primoz Roglic ci riprova dopo la delusione del Giro d’Italia. Con ambizioni da podio?

Sta per esaurirsi l’attesa per il Tour de France numero 112 nella storia, che partirà sabato 5 luglio da Lilla. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) sembra essere il principale favorito per la classifica generale, dopo un Giro del Delfinato dominato. Quali saranno i suoi avversari nella Grande Boucle 2025? Primoz Roglic sarà in grado di riscattarsi dopo il ritiro durante il Giro d’Italia?

La sloveno non corre ufficialmente dal 27 maggio, data del suo ritiro dalla Corsa Rosa, e la sua condizione sarà perciò da valutare di giorno in giorno durante la Grande Boucle. Il Giro sembra aver messo a dura prova il corridore della Red Bull Bora Hansgrohe che non è mai riuscito ad essere realmente protagonista. Un risultato deludente che poi si è concluso con l’abbandono, in seguito alle numerose cadute.

Adesso però è tempo di un nuovo estenuante test, il Tour de France. Il quattro volte vincitore della Vuelta non disputa la corsa francese dal 2020, edizione nella quale fu anticipato solo da Pogacar. Difficile prevedere quest’anno quale sarà l’obiettivo di Roglic non conoscendo realmente le sue condizioni. Vingegaard, Evenepoel ed ovviamente Pogacar partono con una marcia in più rispetto al 35enne sloveno che però non può considerarsi già battuto.

Primoz rimane ancora uno dei migliori scalatori nel circuito e questo probabilmente sarà uno dei suoi ultimi Tour de France, considerata l’età (classe 1989). Dovrà sicuramente vedersela con avversari più giovani e forti di lui, contando su una preparazione che in realtà non c’è stata. Ma lo sloveno è stato più volte capace di rialzarsi dopo fallimenti, e la Grande Boucle è lo scenario perfetto per riprovarci, forse per l’ultima volta.