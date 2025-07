Tour de France 2025: outsider e possibili sorprese. Occhio a Roglic, Mas e Rodriguez ci provano

In un ciclismo come quello di oggi diventa veramente difficile parlare di possibili sorprese al Tour de France. Se al Giro d’Italia, in molti casi, può venir fuori l’outsiders, vista l’assenza dei tanti big del World Tour, alla Grande Boucle con Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard presenti alla partenza, salvo cadute, i primi due posti sono già in cassaforte.

Si apre però la lotta per il podio (con Remco Evenepoel un gradino avanti). A caccia della top-3 sicuramente Primoz Roglic, reduce dalla delusione della Corsa Rosa. Lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe si è ritirato in Italia e allora si getta verso la corsa francese: obiettivo sicuramente un piazzamento di lusso in classifica generale, anche se non sarà facile.

A provarci anche la coppia spagnola formata da Carlos Rodriguez ed Enric Mas. Il primo, capitano della Ineos Grenadiers, vanta la quinta piazza nel 2023 e la settima nel 2024, obiettivo ovviamente quello di progredire. Il 30enne della Movistar invece appare in calo nelle ultime stagioni: riuscirà a trovare il colpaccio?

Uomo assolutamente da seguire l’australiano Ben O’Connor: il leader della Jayco AlUla ha chiuso secondo la Vuelta nel 2024 e quarto il Tour nel lontano 2021. Occhio anche al nuovo che avanza: il britannico Oscar Onley, primo vero Grande Giro da capitano per il 22enne della Picnic PostNL.