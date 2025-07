Tour de France 2025: obiettivo podio per Remco Evenepoel? Il divario in salita da Pogacar e Vingegaard sembra ampio

Nel 2024 aveva conquistato una tappa e la terza posizione in classifica generale: obiettivo minimo, ma anche massimo (visti i due fenomeni davanti) raggiunto. Quest’anno Remco Evenepoel ci riprova: è pronto per una nuova missione al Tour de France che scatterà sabato prossimo da Lilla.

La condizione non è quella dei giorni migliori per il campione del mondo a cronometro, non è sicuramente quella con cui si è presentato alla partenza in Italia nel 2024. La caduta nella preparazione invernale ha influito e, infatti, anche al Giro del Delfinato non abbiamo visto il belga scintillante in salita.

Le sue parole sono chiare: “È il mio secondo Tour de France e non vedo l’ora di affrontare il Grand Départ, che non sarà lontano dal Belgio. Penso che sia ovvio che punto a una buona classifica generale, ma la cosa più importante sarà non perdere terreno nella prima metà della corsa, che dovrebbe essere molto nervosa, con molte trappole e strade insidiose. Proprio come l’anno scorso, voglio vincere una tappa e fare una buona classifica, affrontando un giorno alla volta”.

Obiettivo minimo dunque una vittoria di tappa, ma il posto sul podio sembra essere chiaramente qualcosa alla portata. Jonas Vingegaard e, soprattutto, Tadej Pogacar appaiono però al momento superiori nelle grandi montagne: riuscirà a limitare il gap nelle tre settimane?