Tour de France 2025: nello scontro diretto vince ancora Tim Merlier. Secondo posto in volata per Jonathan Milan

Non è arrivata la doppietta da sogno per Jonathan Milan al Tour de France. Ancora una volta nello scontro diretto esce sconfitto contro Tim Merlier: il campione d’Europa si impone nella nona tappa della Grande Boucle con arrivo a Châteauroux. Il belga della Soudal-QuickStep trova la vittoria numero tre in carriera sulle strade francesi, la seconda di questo 2025.

Pronti, via e subito un attacco a sorpresa. Sono andati in fuga in due: una coppia della Alpecin-Deceuninck con Jonas Rickaert e l’ex campione del mondo e maglia gialla Mathieu van der Poel. Per loro vantaggio massimo che ha superato i 4′, con la sola Lidl-Trek costretta a dettare il passo nei primi 100 chilometri.

Successivamente si è alzata la tensione nel plotone a causa del vento laterale e tante squadre hanno collaborato all’inseguimento, andando drasticamente a ridurre il margine dei due. Nonostante ciò non si sono arresi e van der Poel ha rischiato addirittura l’impresa: ultimi 10 chilometri ad altissima velocità per lui, raggiunto proprio in vista della volata.

Sprint come di consueto molto confusionario: a lanciarlo è stato Jonathan Milan, ma Tim Merlier è stato superiore negli ultimi 50 metri, imponendosi a centro strada. Secondo posto per l’azzurro in Maglia Verde, poi Arnaud De Lie, Pavel Bittner e Paul Penhoët.