Tour de France 2025, Mattia Cattaneo si ritira nel corso della settima frazione: Evenepoel perde un gregario

Dopo il ritiro di Filippo Ganna nella prima tappa, si assottiglia ancora la pattuglia di italiani in gara al Tour de France 2025 di ciclismo su strada: nel corso della settima tappa, con partenza da Saint-Malo ed arrivo a Mûr-de-Bretagne (Guerlédan) dopo 197 km, deve alzare bandiera bianca anche Mattia Cattaneo.

Il ciclista della Soudal Quick-Step, fidato gregario del belga Remco Evenepoel, deve arrendersi ai postumi della caduta patita nel corso della quarta frazione: l’azzurro ha stretto i denti nella cronometro di Caen e nella tappa di ieri, ma non è riuscito ad arrivare al giorno di riposo per recuperare al meglio.

Il 35enne italiano lascia così il capitano belga con un uomo in meno: Evenepoel avrà soltanto sei compagni di squadra per il resto del Tour de France. La Soudal Quick-Step aveva dovuto rinunciare, prima del via, a schierare sia Mikel Landa che Louis Vervaeke, costretti al forfait per infortunio.