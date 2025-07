Tour de France 2025, Mathieu Van der Poel: “Volevo vincere in giallo, ma Pogacar è troppo forte”

Non riesce la doppietta a Mathieu Van der Poel al Tour de France 2025. L’olandese manca la vittoria in maglia gialla sul traguardo di Rouen, dovendosi inchinare allo sprint ad un clamoroso Tadej Pogacar, che ha festeggiato così la centesima vittoria della carriera. Il corridore della Alpecin-Deceunick, però, conserva ancora il simbolo del primato e domani potrà comunque correre la cronometro di Caen in giallo.

I rimpianti di Van der Poel nell’intervista di fine tappa, ma anche il riconoscimento per i meriti dell’avversario: “Mi sarebbe piaciuto vincere in maglia gialla, ma Tadej era troppo forte. Sull’ultima salita ha attaccato e mi ha messo in difficoltà. Sentivo le gambe bruciare. Siamo riusciti a rimontare, ma ero un po’ esausto nel finale. Ho provato a sprintare, ma ero al limite e Tadej era semplicemente più forte di tutti. Sono un po’ deluso di non aver vinto, ma molto felice di essere lì insieme a tanti scalatori”.

Sui prossimi obiettivi in questo Tour, con l’olandese che andrà a caccia di altre vittorie: “Cercherò di vincere di nuovo a Mûr-de-Bretagne venerdì, ma visto come sta correndo Tadej sarà molto difficile riuscirci”. Sull’aver mantenuto ancora per un giorno la maglia gialla: “Sono felice di aver conservato la Maglia Gialla. Se sono realista, so che probabilmente la perderò nella crono di domani, ma sarà un piacere correre una cronometro in giallo come ho fatto nel 2021″.