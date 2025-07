Tour de France 2025, Mathieu van der Poel: “Ho lottato per tornare in giallo. Domani quasi impossibile battere Pogacar”

Mathieu van der Poel torna in maglia gialla al Tour de France 2025. Dopo averla persa nella cronometro di ieri, l’olandese dell’Alpecin-Deceuninck si è ripreso la vetta della classifica generale per un solo secondo nei confronti di Tadej Pogacar. Decisiva la fuga di giornata che ha visto proprio protagonista van der Poel, anche se poi l’olandese non è riuscito a prendersi la vittoria, che è andata ad uno strepitoso Ben Healy, arrivato in solitaria sul traguardo di Vire Normandie.

Nell’intervista alla fine della tappa, l’olandese si è soffermato sulle difficoltà della giornata, prima nel prendere la fuga e poi nel lottare per conquistare la maglia gialla: “Prendere la fuga è stato davvero faticoso. Ci è voluto tantissimo ed è stata una grande lotta. Oggi, però, non ero nella mia giornata migliore e alla fine mi sono trovato a lottare contro me stesso”.

Uno sforzo che è valso al corridore dell’Alpecin-Deceuninck il ritorno in maglia gialla: “Magari riuscirò a tenerla per un giorno solo ma è davvero molto bello essere riuscito a riprenderla”. Domani l’arrivo sul Mur de Bretagne, dove van der Poel ha già trionfato in passato, ma lottare contro Tadej Pogacar è un’impresa durissima: “Molto bello arrivare domani in giallo, ma se guardate come sta correndo Tadej e se vedete l’arrivo di domani sarà difficile per me e tutti gli altri riuscire a batterlo. Sarà comunque molto emozionante avere la maglia domani ed ovviamente anche stasera”.

Sulla volontà del gruppo di ricucire sulla fuga: “Non so perché lo abbiano fatto. Non erano sicuramente preoccupati di me in classifica, comunque era loro diritto. Poi se vuoi la maglia è giusto lottare ed io ho lottato per averla”.