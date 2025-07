Tour de France 2025, la tappa dopo il giorno di riposo Toulouse-Toulouse: il finale può regalare sorprese

Oggi è grande festa in Francia per celebrare l’anniversario della presa della Bastiglia ed il Tour non si ferma, ma vivrà il giorno di riposo nella giornata di domani. Si torna poi a correre mercoledì e sarà una tappa particolare, anche perchè riprendere dopo la sosta regala sempre un po’ di sorprese.

PERCORSO OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Si parte e si arriva a Toulouse. Saranno quasi 160 chilometri difficili da prevedere e soprattutto le squadre dei velocisti possono fare grande fatica a tenere sotto attenzione la corsa e la fuga. I primi tre GPM sono di quarta categoria e possono essere il trampolino per lanciare la fuga. Attenzione soprattutto al finale con la Cote de Pech David, un muro di 800 metri che arriva anche al 12,4%. Mancano 9 chilometri alla fine e può succedere di tutto.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Mercoledì 16 Luglio

Undicesima Tappa Tour de France 2025 Toulouse-Toulouse (156.8 km)

Orario di partenza: 13:45

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport